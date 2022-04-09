Инфекционист заявил об отсутствии оснований для новой волны коронавируса

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мутаций коронавирусной инфекции, способных спровоцировать новую волну заболеваемости, нет ни в России, ни в мире. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщил инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, ситуация с ковидом в обозримом будущем обещает быть стабильной.

— Новая волна будет зависеть от того, насколько активны мутации, насколько серьезно они влияют на эпидситуацию и на течение клинической картины заболевания. Пока новых серьезных мутаций нет, <...> резкого роста заболеваемости в ближайшее время, я надеюсь, не будет, —уточнил Тимаков.

Инфекционист добавил, что новый штамм коронавируса «омикрона» XE является комбинаций вариантов «омикрона» BA.1 и BA.2. Старыми вариациями ковида переболело большинство населения РФ, поэтому и к этому виду инфекции у россиян будет иммунитет.

Тем не менее, Тимаков подчеркнул важность поддержания иммунитета и призвал граждан не забывать о вакцинации, в том числе новой назальной вакциной, передает ТАСС.

Российское Министерство здравоохранения 1 апреля сообщило, что в России зарегистрирована первая на планете назальная вакцина от коронавирусной инфекции.

До этого глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что отечественные вакцины «Спутник-V», «Спутник-Лайт» и назальная версия будут эффективны в борьбе с омикрон-штаммом XE, зафиксированным в январе в Великобритании. По словам специалиста, эти препараты защищают организм от версии «омикрона» BA.1 и ВА.2, а ХЕ является их комбинированной версией.