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Уилл Смит отреагировал на свое отстранение от церемоний «Оскар»

Полина Долганова

Общество
Уилл Смит отреагировал на свое отстранение от церемоний «Оскар»
Фото: Вечерняя Москва

Американский актер Уилл Смит, который был объявлен персоной нон грата на мероприятиях Академии кинематографических искусств из-за инцидента на «Оскаре», прокомментировал решение о своем отстранении от участия в церемониях.

Я принимаю и уважаю решение Академии, — цитирует Смита Пятый канал.

Накануне Киноакадемия США отстранила актера Уилла Смита от участия и посещения своих мероприятий на десять лет за инцидент на вручении премии «Оскар».

Во время объявления претендентов в категории «Лучший документальный фильм» ведущий церемонии Крис Рок пошутил насчет «удивительной, очень короткой прически» жены Смита Джады Пинкетт-Смит, которая страдает от алопеции — аутоиммунного заболевания, приводящего к выпадению волос.

Смит сразу же встал со своего места, поднялся на сцену и ударил Рока по лицу. Затем произнес еще несколько слов в адрес Рока, но в этот момент звук в рамках трансляции отключили.

Телеканал ABC позже сообщил, что Крис Рок отказался после случившегося обращаться в полицию.

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