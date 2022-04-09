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Названа причина смертельного ДТП на Люблинской улице

Полина Долганова

Происшествия
Названа причина смертельного ДТП на Люблинской улице
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Москва, Люблинская улица Карта всех событий

Водитель грузового автомобиля, который наехал на дорожных рабочих на Люблинской улице в Москве, заявил, что причиной аварии могла послужить его упавшая под педаль кружка. Об этом сообщила Госавтоинспекция Москвы 9 апреля.

Мужчина пояснил, что из-за упавшей кружки он не смог вовремя остановить грузовик. Показания водителя планируется проверить в рамках расследования по факту ДТП, передал Telegram-канал ведомства.

В настоящее время на месте аварии работают следователи и сотрудники ГИБДД.

Видео: Telegram / Mash

Один человек погиб в аварии с грузовиком на Люблинской улице в Москве. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщили в пресс-службе прокуратуры города. Прокуратура Москвы взяла на контроль установление обстоятельств по факту аварии на Люблинской улице. По данным ведомства, утром 9 апреля 44-летний водитель грузовика Scania столкнулся с автомобилями «газель» и ГАЗ. В результате происшествия четыре человека пострадали, один скончался. Среди пострадавших один человек находится в тяжелом состоянии.

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