Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В России выявили 13 573 новых случая COVID-19 за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 13 573 новых случая COVID-19 за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

За прошедшие сутки в 85 регионах России выявили 13 573 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За прошедший день в РФ от ковида скончались 288 граждан, еще 3353 пациента были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром врачей в России за день полностью выздоровели 40 100 человек.

В России выявили 13 573 новых случая COVID-19 за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

Российское Министерство здравоохранения 1 апреля сообщило, что в России зарегистрирована первая на планете назальная вакцина от коронавирусной инфекции. Известно, что подобный препарат можно применять только совершеннолетним. По словам главы Центра имени Н. Ф. Гамалеи, ревакцинация назальной версией препарата может проводиться не чаще одного раза в шесть месяцев.

Назальная вакцина состоит из двух компонентов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели. Препарат формирует мукозальный иммунитет в отношении COVID-19 на поверхности слизистой дыхательного тракта, также гуморальный и клеточный иммунитет в крови.

Читайте также:
Статистика Россия Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Колбасу или соседку?

Михаил Девятьяров
Михаил Девятьяров

Детям есть к чему стремиться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Искусствовреды и испанский стыд

Никита Масленников
Никита Масленников

Параллельный импорт будет держать в тонусе

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Александр Лосото
Александр Лосото

И старость обернем в радость

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назло нам заморозят себя

Все мнения
О проекте