В России выявили 13 573 новых случая COVID-19 за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

За прошедшие сутки в 85 регионах России выявили 13 573 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За прошедший день в РФ от ковида скончались 288 граждан, еще 3353 пациента были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром врачей в России за день полностью выздоровели 40 100 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Российское Министерство здравоохранения 1 апреля сообщило, что в России зарегистрирована первая на планете назальная вакцина от коронавирусной инфекции. Известно, что подобный препарат можно применять только совершеннолетним. По словам главы Центра имени Н. Ф. Гамалеи, ревакцинация назальной версией препарата может проводиться не чаще одного раза в шесть месяцев.

Назальная вакцина состоит из двух компонентов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели. Препарат формирует мукозальный иммунитет в отношении COVID-19 на поверхности слизистой дыхательного тракта, также гуморальный и клеточный иммунитет в крови.