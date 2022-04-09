Компании технополиса «Москва» предложили свои разработки для российского рынка

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Волгоградский проспект, 42к5 Карта всех событий

Компании особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» смогут обеспечить рынок электроникой, лекарствами и IT-продукцией, которые станут аналогами зарубежных товаров.

Предполагается, что компании-производители объединятся с целью промышленной кооперации.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, один только микроэлектронный кластер объединяет в себе более 30 резидентов, которые производят жизненно важные изделия.

Так, например, компания «Амедарт» сообщила о планах запустить в 2022 году производство 20 препаратов из списка жизненно необходимых.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский в свою очередь отметил развитие сектора информационных технологий.

По его словам, компания IVA Technologies готова заменить продукцию иностранных IT-гигантов, а производитель «С-Терра СиЭсПи» готовится создать собственные инновационные продукты для защиты данных.

Активное развитие также наблюдается в компании NexTouch, которая производит интерактивное оборудование, и на заводе «Протон». Последний совсем недавно выпустил собственную модель электрического самоката MiR, передали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что улучшенный двигатель для бытовых приборов, который сможет заменить иностранные разработки, создали на одном из предприятий особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва».