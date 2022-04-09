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«Умный город» провел серию онлайн-встреч об информационных технологиях

Александр Афонин

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«Умный город» провел серию онлайн-встреч об информационных технологиях
Фото: Pixabay

Павильон «Умный город» на ВДНХ провел серию онлайн-мероприятий, посвященных образованию женщин в сфере информационных технологий. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 9 апреля.

— Онлайн-встречи с практикующими специалистами позволяют познакомиться с основами и особенностями самых распространенных IT-профессий и, возможно, принять решение о дальнейшем обучении по этим направлениям, — отметили в Департаменте информационных технологий города Москвы.

В качестве спикеров выступили практикующие IT-специалисты, приглашенные из крупных компаний. Гостям рассказали про особенности профессии тестировщика, backend- и frontend-программирования, а также о языке Python.

Всего в мероприятиях приняли участие более 740 человек. Записи встреч можно посмотреть на странице павильона в социальной сети «ВКонтакте», передает официальный сайт мэра Москвы.

7 апреля стало известно, что в центре «Профессионал» стартует порядка 40 курсов по самым актуальным направлениям в сферах IT, интернет-коммуникаций, финансов, продаж, образования, административной работы и так далее.

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