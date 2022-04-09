Путин обсудил с Алиевым ситуацию в Нагорном Карабахе

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщили в пресс-службе Кремля.

— По инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе разговора между лидерами стран были обсуждены итоги переговоров в Брюсселе между Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Президенты России и Азербайджана подчеркнули необходимость реализации трехсторонней договоренности по Нагорному Карабаху в полном объеме.

При этом они согласились, что следует активизировать деятельность трехсторонней рабочей группы по развитию экономических и транспортных связей в регионе. В пресс-службе Кремля добавили, что Путин и Алиев затронули вопросы запуска работы по делимитации азербайджанско-армянской границы и по подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

7 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян поручили начать подготовку к мирным переговорам.