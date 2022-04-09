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Лидеры чемпионата «Московские мастера» представят столицу на федеральных соревнованиях

Александр Афонин

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Лидеры чемпионата «Московские мастера» представят столицу на федеральных соревнованиях
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Лидеры чемпионата «Московские мастера» из сборной «Технограда» представят столицу на федеральных соревнованиях. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Подготовка к ним уже ведется. Финальный этап соревнований объединит участников из всех регионов России и пройдет в Саранске в мае, — говорится в сообщении.

Крупнейший региональный чемпионат профессионального мастерства «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia показал уровень мастерства студентов столичных колледжей. Сборная инновационно-образовательного комплекса «Техноград» заняла лидирующие позиции в шести компетенциях: «Промышленная автоматика», «Организация строительного производства», «Водные технологии», «Сельскохозяйственные биотехнологии», «Технологии информационного моделирования BIM», «Художественная роспись по дереву».

Ребята также завоевали Medallion for Excellence в состязании по производству мебели. Сборная представит Москву на следующем уровне соревнования, включая чемпионат WorldSkills Russia.

Подготовка к нему, как уточняется, идет полным ходом. Финальный этап пройдет в Саранске с 24 по 28 мая 2022 года, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных школьников с победой на Всероссийской олимпиаде по физике.

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