Фото: Пресс-служба Совфеда

Посол России в США Анатолий Антонов призвал Запад прекратить накачивать Украину оружием.

— Чрезвычайно важно, чтобы западные страны прекратили подливать масло в огонь, накачивая киевский режим оружием, — сказал дипломат.

Он добавил, что видит потребность в том, чтобы США и их союзники призывали Украину соблюдать международное гуманитарное право. Посол отметил, что Россия не потерпит убийств мирных граждан и пыток пленных солдат.

Антонов подчеркнул, что сейчас важно достижение денацификации и демилитаризации Украины. По мнению дипломата, это поможет в закреплении ее неядерного статуса и приверженности международным соглашениям по нераспространению оружия массового уничтожения, передает РИА Новости.

Политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

Сделать это все еще можно по железной дороге, автомобильным транспортом и военной авиацией. Но в случае если ВСУ получат это оружие, оно все равно подвергнется уничтожению, так как одна из главных целей российской армии — демилитаризация Украины, заключил Литовкин.