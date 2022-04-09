Антонов заявил, что Россия не потерпит убийств и пыток военнопленных
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Посол России в США Анатолий Антонов призвал Запад прекратить накачивать Украину оружием.
— Чрезвычайно важно, чтобы западные страны прекратили подливать масло в огонь, накачивая киевский режим оружием, — сказал дипломат.
Он добавил, что видит потребность в том, чтобы США и их союзники призывали Украину соблюдать международное гуманитарное право. Посол отметил, что Россия не потерпит убийств мирных граждан и пыток пленных солдат.
Антонов подчеркнул, что сейчас важно достижение денацификации и демилитаризации Украины. По мнению дипломата, это поможет в закреплении ее неядерного статуса и приверженности международным соглашениям по нераспространению оружия массового уничтожения, передает РИА Новости.
Политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.
Сделать это все еще можно по железной дороге, автомобильным транспортом и военной авиацией. Но в случае если ВСУ получат это оружие, оно все равно подвергнется уничтожению, так как одна из главных целей российской армии — демилитаризация Украины, заключил Литовкин.