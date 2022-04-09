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Эксперт объяснил, как работают автомобильные алкозамки

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт объяснил, как работают автомобильные алкозамки
Фото: depositphotos

Алкозамки не дают водителю завести двигатель автомобиля, если в выдыхаемых им парах обнаруживается алкоголь. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Петр Баканов.

По его словам, все алкозамки работают по-разному.

— Есть системы, которые просто предупреждают, а есть системы, блокирующие цепь зажигания или работу стартера. По сути, они активируют тот самый иммобилайзер, который не позволяет запустить машину. Само устройство более сложное, оно определяет наличие паров спирта в выдыхаемом воздухе, — рассказал Баканов.

Эксперт отметил, что алкозамки устанавливаются на автомобилях в некоторых скандинавских странах. В России не практикуется массовое использование таких устройств: они могут применяться некоторыми компаниями в частном порядке, уточнил собеседник «ВМ».

Ранее в Госдуме предложили оборудовать автомобили каршеринга алкозамками. С такой инициативой выступил во время разговора с «Вечерней Москвой» депутат Госдумы Виталий Милонов. По мнению парламентария, каршеринг требует отдельной верификации и изучения того, какие услуги система предоставляет.

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