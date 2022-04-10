В Баварии предупредили о массовой безработице при резком отказе от российского газа

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Зависимость от Москвы в энергетике должна преодолеваться постепенно, иначе Германию могут ждать негативные последствия, считает премьер Баварии Маркус Зедер. Об этом говорится в его интервью немецкой прессе 10 апреля.

— Я разделяю мнение федерального правительства о том, что в краткосрочной перспективе мы можем обойтись без нефти и угля из России. С газом намного сложнее. Мы должны учитывать последствия для большинства населения, — подчеркнул политик.

По словам Зедера, если в одночасье остановить поставки газа из России, то ФРГ столкнется с массовой безработицей населения, «демократическими потрясениями» и спадом в социальной сфере.

Также премьер Баварии вынес на обсуждение вопрос продления срока эксплуатации пяти атомных электростанций в Германии на фоне проблем страны в энергетической сфере.

Планы по закрытию трех АЭС до конца года являются ошибкой, уверен Зедер, поскольку эти станции снабжают электричеством 10 миллионов домохозяйств в стране, пишет ТАСС. Продление работы АЭС на пять лет позволят реализовать цели в области зеленой энергетики, считает политик.

В субботу, 9 апреля, замглавы МИД Польши Шимон Шинковский заявил, что Варшава в ближайшие месяцы откажется от российских газа и угля.