В России стали реже сдавать экзамены на права с первого раза

Фото: Пресс-службе ГИБДД по Москве

Российские водители в 2021 году реже сдавали экзамен на получение водительского удостоверения с первого раза, чем годом ранее. Снижение показателей успеваемости касается как теории, так и практики, следует из данных Госавтоинспекции.

По информации ГИБДД, всего в прошлом году сотрудники провели более 7,5 млн экзаменов. Теоретическую часть теста с первого раза удалось сдать лишь 37% водителей. В практической части показатели и того меньше — при первой сдаче экзамена только 20% претендентов на получение прав проходили его успешно.

В 2020 году численный показатель был примерно аналогичным, однако успешность прохождения экзамена с первого раза упала на 4 процента в теории и на 14 — в практике, пишет ТАСС.

С 1 апреля прошлого года в России изменились правила проведения практической части экзамена на право управления автомобилем. Из нее исключена проверка навыков водителя на закрытых площадках, теперь сотрудники ГИБДД оценивают будущих автомобилистов исключительно в условиях реального дорожного движения.

В среду, 6 апреля, автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов призвал россиян обратить внимание и на укрепление сознательности и мотивации граждан не нарушать правила дорожного движения.