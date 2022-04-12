Минобороны: Украинские националисты размещают тяжелое вооружение в школах

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Украинские военные и националисты размещают тяжелое вооружение в школах Харькова, а также ЛНР и ДНР. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев во вторник, 12 апреля.

По его словам, оружие также размещается в густонаселенных кварталах, а эвакуация мирных граждан была запрещена с 10 апреля. Всего, уточняет Мизинцев, националисты удерживают в заложниках 6253 гражданина из 11 стран.

Кроме того, украинские войска заблокировали Ирпень, где снимают псевдодоказательства вины России в гибели гражданских, передает слова Мизинцева ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.