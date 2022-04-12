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«Взял и топором бы разрезал»: Зверев предложил альтернативу порче сумок Chanel

Лейла Алиева

Общество
«Взял и топором бы разрезал»: Зверев предложил альтернативу порче сумок Chanel
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Российский стилист Сергей Зверев прокомментировал новость о массовой порче сумок бренда Chanel.

— Я бы провел аукцион. На вырученные деньги я бы помог онкобольным, детям-сиротам. Вы не представляете, сколько надо сидеть, чтобы сделать такую сумочку. Большая часть сумок Chanel сделана вручную. Эмоции захлестывают! Я бы взял и топором бы разрезал, но я бы хотел, чтобы была польза, — отметил Зверев в интервью ИА «НСН».

По словам стилиста, носить вещи данного бренда в ближайшее время он точно не будет.

6 апреля блогер и экс-участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня в знак протеста против русофобии разрезала свою сумочку от Chanel, сняв это на видео.

Жена российского футболиста Павла Погребняка Мария также отреагировала на новую политику бренда Chanel в отношении российских граждан. Многодетную мать возмутило, что модный дом не дает носить вещи бренда на территории РФ.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что компания Chanel присоединилась к русофобской кампании по «отмене России».

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