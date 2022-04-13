Глава МИД Италии рассказал о планах по заключению контрактов на поставки газа

Рим. Колизей / Фото: Патимат Абдурахманова

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо 12 апреля заявил о намерении отправиться в новые поездки, целью которых будет заключение соглашений с другими странами в области энергетики.

Глава МИД Италии подчеркнул, что больше всего газа жителям государства необходимо на зиму, для этого заполняются хранилища. Также он поделился информацией о том, что к концу года из Алжира будут поставлены шесть миллиардов кубометров голубого топлива.

— Сможем ли мы спокойно встретить зиму, будет также зависеть от поездок, которые мы совершим в ближайшие недели для заключения других соглашений, — заметил итальянский дипломат.

В понедельник, 11 апреля премьер-министр Италии Марио Драги побывал в Алжире, где договорился о развитии сотрудничества между странами в энергетической области, пишет ТАСС.

Глава кабмина республики часто говорил о необходимости уменьшить энергетическую зависимость от Москвы. Драги заявлял о намерении диверсифицировать поставки голубого топлива.

Накануне глава МИД Италии Ди Майо заявлял о том, что сейчас на планете идет мировая война, однако не с военной точки зрения.