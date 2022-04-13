Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Глава МИД Италии рассказал о планах по заключению контрактов на поставки газа

Егор Провоторов

В мире
Глава МИД Италии рассказал о планах по заключению контрактов на поставки газа
Рим. Колизей / Фото: Патимат Абдурахманова

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо 12 апреля заявил о намерении отправиться в новые поездки, целью которых будет заключение соглашений с другими странами в области энергетики.

Глава МИД Италии подчеркнул, что больше всего газа жителям государства необходимо на зиму, для этого заполняются хранилища. Также он поделился информацией о том, что к концу года из Алжира будут поставлены шесть миллиардов кубометров голубого топлива.

— Сможем ли мы спокойно встретить зиму, будет также зависеть от поездок, которые мы совершим в ближайшие недели для заключения других соглашений, — заметил итальянский дипломат.

В понедельник, 11 апреля премьер-министр Италии Марио Драги побывал в Алжире, где договорился о развитии сотрудничества между странами в энергетической области, пишет ТАСС.

Глава кабмина республики часто говорил о необходимости уменьшить энергетическую зависимость от Москвы. Драги заявлял о намерении диверсифицировать поставки голубого топлива.

Накануне глава МИД Италии Ди Майо заявлял о том, что сейчас на планете идет мировая война, однако не с военной точки зрения.

Читайте также:
газопроводы Италия Энергетика
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

XXI век: человек и техника

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ле Пен Макрона не опередит

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Переломить ход специальной операции

Павел Данилин
Павел Данилин

Пакистан между двух огней

Иван Скориков
Иван Скориков

На Западе нас никто не услышит

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пророков слышим хуже, чем кликуш

Ян Арт
Ян Арт

Рубль продолжит укрепляться

Все мнения
О проекте