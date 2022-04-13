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Жители Великобритании стали покупать продукты впрок

Егор Провоторов

В мире
Жители Великобритании стали покупать продукты впрок
Фото: depositphotos

Постоянный рост стоимости продовольственных товаров и энергоресурсов на фоне антироссийских санкций вынуждает жителей Соединенного Королевства скупать в магазинах провиант и товары первой необходимости. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщает британское издание The Daily Telegraph со ссылкой на данные исследования, проведенного в стране.

По информации таблоида, самым большим спросом среди жителей островного государства пользуются консервы, туалетная бумага, бытовая химия, чай, кофе и макароны. Многие британцы закупаются лекарствами, в частности, парацетамолом, в оптовых масштабах.

Владельцы транспортных средств в Великобритании, учитывая ощутимое повышение цен на топливо, стараются по минимуму пользоваться ими, пересаживаясь на общественный транспорт и такси, пишет РИА Новости.

В минувшую пятницу, 8 апреля, на территории Соединенного Королевства, был зафиксирован дефицит растительного масла. Местные ритейлеры стали ограничивать отпуск этого продукта по количеству в одни руки. Также в магазинах стали появляться объявления о том, что некоторые товары содержат рапсовое, а не растительное масло.

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