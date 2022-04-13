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«Зеленскому придется отвечать»: Володин отреагировал на задержание Медведчука

Евгений Белоусов

В мире
«Зеленскому придется отвечать»: Володин отреагировал на задержание Медведчука
Фото: Пресс-служба Госдумы

ЕС никак не реагирует на задержание украинского политика, главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду, 13 апреля.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский пытается представить Медведчука предателем, заковав того в наручники. Однако именно главе государства придется отвечать, если с задержанным политиком что-нибудь случится, предупредил депутат.

— Медведчук выступал за независимую Украину, построение внеблокового государства — главное его отличие от Зеленского, который пляшет под дудку США, — подчеркнул Володин.

Спикер также напомнил, что именно Медведчук был инициатором реализации Минских соглашений. Если бы у него все получилось, то происходящих сейчас событий не было бы, написал Володин в своем Telegram-канале.

12 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков решил оставить без комментариев информацию о задержании Медведчука. После появившейся информации о задержании политика замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев порекомендовал украинским властям, которые хотят обменять задержанного политика на военнопленных, «крепко запирать двери на ночь».

После этого Песков ответил на предложения обменять Медчедчука на военнопленных. По словам пресс-секретаря, политик не является гражданином России, а его желание о возможном участи РФ в его судьбе еще неизвестно.

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