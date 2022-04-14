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Врач рассказал, как избежать страшных последствий гиподинамии

Рафаэль Залян

Георгий Соланович

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Врач рассказал, как избежать страшных последствий гиподинамии
Фото: depositphotos

Гиподинамия — ведение малоподвижного образа жизни — может привести к бесплодию, простатиту и другим серьезным проблемам со здоровьем, в том числе хроническим. О том, как избавиться от осложнений, «Вечерней Москве» сообщил врач-кардиолог Владимир Иванов.

По его словам, помочь здоровью человека может любая аэробная нагрузка. Главное — организм должен получать максимальное количество кислорода.

— Самый удобный и безопасный вариант — это бег, посещение бассейна или использование велосипеда. Правда, такими способами физической нагрузки могут заниматься те, у кого нет никаких противопоказаний, — пояснил кардиолог.

Иванов добавил, что людям с больными суставами или ожирением лучше подойдет ежедневная ходьба. Важно, чтобы человек после нагрузок не ощущал дискомфорта или болезненных ощущений, поэтому нужно тщательно планировать занятия, заключил эксперт в беседе с «ВМ».

Привести себя в тонус без вреда для здоровья можно и с помощью лечебной гимнастики. Тяжелые занятия в спортзале или на беговой дорожке для неподготовленного организма могут быть опасны. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-невролог и мануальный терапевт Ган Фу.

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