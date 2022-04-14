Der Spiegel: в ближайшее время жители Германии столкнутся с дефицитом мяса

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В ближайшие несколько месяцев жители ФРГ могут столкнуться с проблемами вокруг доступности мяса в магазинах, заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel заместитель генсекретаря Ассоциации фермеров этой страны Удо Хеммерлинг.

По информации журналистов, сообщения о росте цен на продовольственные товары в стране появляются на регулярной основе почти каждый день.

В течение долгого времени стоимость свинины находилась на низком уровне, по этой причине свиноводство в ФРГ сократилось. Хеммерлинг заявил, что помимо роста цен сильно подорожали и корма для животных.

Сейчас немецкий фермер получает чуть меньше двух евро за килограмм свинины. Однако, по мнению аналитиков отрасли, его стоимость для покрытия расходов должна быть хотя бы на уровне 2,5 евро, из-за чего заниматься свиноводством является убыточным бизнесом. Поэтому немецкие фермеры сейчас содержат меньше животных, пишет РИА Новости.

— Потребители привыкли к тому, что все всегда доступно. В отношении мяса это может измениться в ближайшие месяцы. Конечно, жители Германии могут просто купить колбасу вместо свиных отбивных. Но если станет известно, что отбивные в дефиците, и все быстро набьют морозилку, то этот эффект ажиотажа возникнет снова — и товара станет еще меньше, — предупредил Хеммерлинг.

В начале апреля в Великобритании возник дефицит растительного масла. Ритейлеры ограничивают продажу этого продукта в одни руки и заменяют его на рапсовое масло.