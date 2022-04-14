Государства ЕАЭС стараются переводить взаиморасчеты в национальные валюты

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) стараются уйти от доллара во взаиморасчетах. До недавних санкций западных стран более 70 процентов операций проводилось в национальных валютах. Об этом в четверг, 14 апреля, заявил директор первого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Михаил Евдокимов.

— Значительное внимание уделяется вопросам более широкого использования национальных валют во взаимных расчетах и отходу от использования доллара, — заявил российский дипломат.

В интервью РИА Новости Евдокимов подчеркнул, что такое решение было принято еще до введения антироссийских санкций на фоне обострения ситуации на Востоке Украины.

В состав союза входят Россия, Белоруссия, Киргизия, Армения и Казахстан. ЕАЭС был организован в 2015 году. Три года спустя в качестве страны-наблюдателя членство в организации получила Молдавия, в 2020-м — Узбекистан и Куба.

Власти Белоруссии во вторник, 12 апреля, ввели ограничения на вывоз за пределы ЕАЭС отдельных видов продовольствия. Теперь из республики можно вывезти не более одного килограмма муки (гречневой и пшеничной), а также до килограмма некоторых видов круп.