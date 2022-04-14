В Госдуме прокомментировали идею ввести десятидневные майские выходные

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Никаких оснований вводить длинные выходные с 1 по 10 мая нет. Кроме того, никаких проектов закона с подобной инициативой не поступало в комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил председатель профильного комитета депутат Ярослав Нилов.

По его словам, на данный момент никаких указов и поправок в Трудовой кодекс РФ нет, поэтому будут ли введены такие выходные или нет — вопрос открытый:

— Чтобы ввести длительные выходные, нужно внедрить соответствующие поправки в трудовое законодательство. Или как минимум должен быть соответствующий указ президента, как это было в прошлом году в связи с эпидемиологической ситуацией. В этом году предпосылок эпидемиологического характера, судя по всему, нет. И обоснования подобного предложения абсолютно непонятны. Но при этом понятно, что любой выходной такого характера — это большая нагрузка на бизнес и экономику.

Более того, инициатив подобного характера в профильный комитет не подступало, заключил парламентарий.

6 апреля вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков заявил, что в России есть необходимость удлинить майские праздники в 2022 году до десяти дней. По словам парламентария, за десять дней россияне успеют не только провести время с близкими, но и высадить все необходимое в своих огородах.

Эксперт по труду Владислав Даванков в беседе с «ВМ» оценил данную инициативу.