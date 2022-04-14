Собянин рассказал о поддержке предприятий в вопросах логистики и поиска новых партнеров

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Сервис подбора альтернативных поставщиков активно помогает предпринимателям с поиском продукции, данную помощь уже оказывают 49 компаниям. Об этом в четверг, 14 апреля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Помогаем предприятиям Москвы с логистикой и поиском новых партнеров. Это особенно востребованно сейчас, в условиях санкционного давления, — заявил глава города.

Он отметил, что столичные власти также оказывают предприятиям поддержку, связанную с поиском альтернативных поставщиков. Так, правительство Москвы помогает уже 49 компаниям в поиске необходимой продукции.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что на горячую линию поддержки промышленности поступило 112 обращений.

В частности, 49 компаний попросили помочь найти ту или и иную продукцию, еще 63 приняли решение зарегистрироваться в реестре альтернативных поставщиков.

— Мы проанализировали успешные кейсы лидеров отрасли, которые в период коронавируса смогли быстро найти отечественные аналоги зарубежной продукции. Чтобы сэкономить время промышленных предприятий, город создал сервис по подбору импортозамещающих комплектующих и сырья, — заявил он.

При этом заммэра напомнил опыт московских предприятий, которые работали в эпоху закрытых границ и ограничений в поставках. По его словам, новая мера поддержки даст возможность восстановить разорванные логистические цепочки, а также наладить межрегиональную кооперацию.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский в свою очередь добавил, что пул производителей и российских дилеров передали руководству московского предприятия.

— Специалисты подобрали несколько вариантов требуемого оборудования, а также производителей, которые могли бы изготовить аналогичный станок. В данный момент ведется работа по заключению контракта на приобретение высокоточной машины, — отметил он.

Глава столичного департамента подчеркнул, что специалисты сервиса дополнительно подбирают остальную необходимую продукцию в виде списка предложений, который в ближайшее время собираются направить компаниям города.

Более подробную информацию о данном сервисе можно узнать в официальном Telegram-канале Сергея Собянина.

Помимо этого, глава города обсудил меры ускорения процесса импортозамещения с производителями лекарственных препаратов. По его словам, фармпромышленность является одной из самых важных отраслей как с экономической, так и с социальной точки зрения.

Также глава города утвердил программу поддержки работников, находящихся под риском увольнения. На ее реализацию будет выделено 3,36 миллиарда рублей.