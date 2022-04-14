МВД: ВСУ создают call-центры для телефонного терроризма в России

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Военные силы Украины создают специальные call-центры для распространения фейков о терактах в России. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщили на официальном сайте «МВД Медиа».

— В ходе мониторинга сети интернет установлено, что Вооруженные силы Украины приступили к созданию call-центров, специально предназначенных для телефонного терроризма на территории нашей страны, и в настоящее время для работы в них по объявлениям набирают сотрудников со знанием русского языка, — рассказали в ведомстве.

По их данным, работодатели требуют мотивированность и желание «отомстить России». С начала российской военной операции число таких сообщений за месяц выросло до 2172. При этом около 1,2 тысячи уголовных дел по ложным сообщениям о террористических актах возбуждены с 1 января по 24 февраля 2022 года.

В МВД создана рабочая группа, чтобы противостоять угрозам, а в территориальные органы направлены рекомендации по работе с такими действиями, отмечается на официальном сайте «МВД Медиа».

До этого несколько судов Санкт-Петербурга получили уведомления о «минировании». Отмечается, что ряд судов получили письма о «заминировании» зданий от имени популярного блогера. В их числе Куйбышевский, Колпинский, Выборгский, Октябрьский и Красносельский районные суды.