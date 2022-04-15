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Песков назвал уничтожение нацбатов на Украине первостепенной задачей спецоперации

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Песков назвал уничтожение нацбатов на Украине первостепенной задачей спецоперации
Фото: Администрация президента РФ

Ликвидация националистических батальонов на Украине является первоочередной задачей спецоперации. Об этом в пятницу, 15 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, «там, где националистические батальоны не берут мирное население в заложники, там, где эти националистические батальоны не расстреливают социальные объекты, дома, — там и налаживается мирная жизнь».

Он добавил, что в тех зонах, где нацбаты продолжают реализовывать провокации, идут ожесточенные бои, передает ТАСС.

15 апреля российская армия освободила завод имени Ильича в Мариуполе от националистических батальонов. Освобождение объекта осуществлялось совместно с силами Народной милиции ДНР.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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