Жена Медведчука рассказала об имеющихся у нее доказательствах пыток арестованных СБУ

Фото: vk/oksana.marchenko_personal

Жена украинского политика, главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что обладает доказательствами применения пыток по отношению к тем, кто был арестован сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ), в том числе и к ее мужу.

Она добавила, что СБУ пытает заключенных, чтобы выбить из них желаемые показания.

— Это рассуждение основано на фактах и также установлено по некоторым личным показаниям сотрудников Виктора (Медведчука — прим. «ВМ»), которые были задержаны в конце февраля — начале марта. Многие из них сообщают о жестоких физических пытках, — отметила Марченко.

Она также призвала общественность присмотреться к фотографиям, на которых изображен ее супруг после задержания. По ее словам, у нее нет сомнений, что он подвергался пыткам, передает РИА Новости.

До этого Марченко заявила, что ей до сих пор неизвестно, где находится ее супруг. Она добавила, что ей регулярно угрожают расправой.

18 марта суд на Украине заочно арестовал главу политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Судья в рамках дела удовлетворил ходатайство следователя ГБР об избрании меры пресечения в порядке, предусмотренном частью 6 статьи 193 Уголовного процессуального кодекса Украины, то есть при отсутствии фигуранта. Решение в отношении Медведчука было принято Лычаковским судом Львова.

12 апреля о задержании Медведчука сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что Медведчук был арестован СБУ, глава государства также опубликовал соответствующую фотографию.