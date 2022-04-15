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Новак: Евросоюз не сможет в ближайшие 5–10 лет заменить нефть и газ из России

Евгений Белоусов

Экономика
Новак: Евросоюз не сможет в ближайшие 5–10 лет заменить нефть и газ из России
Фото: Пресс-служба Совфеда

Развитие экономики и топливно-энергетического комплекса в мире невозможно без учета интересов России, которая занимает лидирующую позицию в мировой энергетической отрасли. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Александр Новак в пятницу, 15 апреля.

В результате введения западных антироссийских санкций, утверждает он, случился кризис на мировых энергетических, а затем производственных, продовольственных рынках и рынке труда. Такие последствия санкций для всего мира только подтверждают за Россией статус лидера мировой энергетической отрасли и экономической системы, передает РИА Новости.

— Без учета интересов Российской Федерации, равноправного диалога и нахождения компромиссов невозможно стабильное развитие отраслей ТЭК, а значит, и экономики во всем мире, — заявил Новак.

14 апреля политолог Людмила Кравченко в беседе с «Вечерней Москвой» оценила доклад Еврокомиссии по закупке российского газа. По ее словам, новая схема оплаты топлива, так же, как и раньше, позволяет европейским компаниям проводить платежи в иностранной валюте. Таким образом, никакого экономического ущемления их прав нет.

В конце марта президент России Владимир Путин заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны, которые ввели антироссийские санкции, в рубли. Это сделано с целью отказа от расчетов в долларах и других иностранных валютах.

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