Экипаж затонувшего крейсера «Москва» доставили в Севастополь

Фото: Минобороны РФ

Экипаж ракетного крейсера «Москва» доставлен в Севастополь. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в пятницу, 15 апреля.

— Экипаж доставлен в пункт постоянной дислокации (в Севастополь, главную базу Черноморского флота — прим. ВМ), — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Крейсер является флагманом Черноморского флота России. Он был построен на судостроительном заводе в Николаеве и введен в строй 29 лет назад. Первоначально корабль назывался «Слава». Во второй половине 2015 года крейсер возглавлял постоянное оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море, где своими средствами ПВО прикрывал российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

14 апреля в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации сообщили о том, что на крейсере «Москва» в результате пожара сдетонировал боезапас. Отмечалось, что корабль получил серьезные повреждения, а экипаж был эвакуирован в полном составе.

В тот же день Минобороны сообщало, что «Москва» сохраняет плавучесть, возгорание на нем локализовали. По информации ведомства, основное ракетное вооружение не было повреждено. Однако после в министерстве сообщили, что крейсер затонул при буксировке в порт при шторме из-за повреждений корпуса, которые были получены в результате пожара.