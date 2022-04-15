Правительство выделит более 500 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми

Фото: Пресс-служба Госдумы

На пособия малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 17 лет будет выделено в этом году 505 миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу, 15 апреля.

— Их (пособий — прим. ВМ) размер составит 50, 75 или 100 процентов от величины регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем от шести тысяч до 12 тысяч рублей в месяц в зависимости от конкретного субъекта РФ и финансовой ситуации семьи, — уточнил он.

По словам Мишустина, на выплаты будет направлено почти 363 миллиарда рублей, а всего на эти цели в 2022 году выделят 505 миллиардов рублей, чтобы до конца года средства получили родители более пяти миллионов детей. Перечисление средств начнется уже в мае, передает ТАСС.

— Пожалуйста, привлекайте к этому и регионы, выстраивайте четкий механизм обратной связи, чтобы граждане могли оперативно получать ответы, — распорядился Мишустин.

11 апреля президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения о дополнительной индексации пенсий, социальных выплат, зарплат бюджетников, МРОТ и прожиточного минимума. Уточняется, что срок выполнения поручений президента — до 20 апреля.

До этого Путин подписал указ о ежемесячной денежной выплате семьям с детьми от 8 до 17 лет.

19 марта в Минтруде сообщили, что социальные пенсии в России будут проиндексированы на 8,6 процента с 1 апреля. Для реализации изменений из бюджета до конца года направят 33,7 миллиарда рублей.