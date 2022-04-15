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Дудя*, Шульман* и Елкина* включили в список иноагентов

Евгений Белоусов

Общество
Дудя*, Шульман* и Елкина* включили в список иноагентов
Фото: Пресс-служба Госдумы

Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, политолога Екатерину Шульман*, журналиста Юрия Дудя*, художника-карикатуриста Сергея Елкина* и еще шесть человек, следует из перечня ведомства, обновленного в пятницу, 15 апреля.

Кроме того, в перечень включены Регина Дзугкоева*, Карен Шаинян*, Мария Сабунаева*, Алексей Семенов*, Кирилл Кругликов* и Роман Доброхотов*, следует из перечня.

До этого Минюст признал иноагентом рэпера Ивана Дремина*, более известно как Face*.

1 апреля Минюст России включил в список СМИ-иноагентов историка и блогера Евгения Понасенкова*, основательницу портала The Bell Елизавету Осетинскую* и шестерых других журналистов.

Иноагентами также были признаны журналисты Виктор Воробьев*, Мурад Мурадов*, Ирина Малкова*, Анна Голубева*, Алла Константинова* и Мария Борзунова*.

В конце января президент России Владимир Путин поручил проанализировать законодательство о регулировании деятельности НКО и СМИ, которые выполняют функции иноагентов. Анализ необходимо провести до 1 мая.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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