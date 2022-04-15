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Нелегальный алкоголь на сумму более миллиона рублей изъяли в Воронеже

Лейла Алиева

Происшествия
Нелегальный алкоголь на сумму более миллиона рублей изъяли в Воронеже
Фото: Pixabay

Трое жителей Воронежа приобрели на территории Липецкой области крупную партию нелегальной водки и перевезли ее в свой город. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщает МВД Медиа.

— Хранили приобретенный товар в иномарке, припаркованной на ул. Рижской, при этом сбывать планировали алкоголь из нее же. Полицейские задержали подозреваемых. При проведении обыска в машине злоумышленников обнаружено и изъято шесть тысяч бутылок немаркированной водки известного бренда объемом 0,5 литра каждая, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, стоимость нелегального товара превысила 1,3 миллиона рублей. В отношении фигурантов возбудили уголовное дело, пишет Telegram-канал «МВД Медиа».

15 апреля полицейские изъяли контрафактный алкоголь на сумму почти миллион рублей в Смоленске. По данным ведомства, мужчина хранил спирт в постройке во дворе своего дома. Там он разбавлял его водой и разливал по бутылкам с этикетками известных алкогольных брендов. Готовые экземпляры хранились также в двух дополнительных складских помещениях, которые арендовал подозреваемый.

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