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Минобороны: Украина готовит удар «Точкой-У» по беженцам на вокзале в Лозовой

Евгений Белоусов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны: Украина готовит удар «Точкой-У» по беженцам на вокзале в Лозовой
Фото: Скриншот видео YouTube/War in Ukraine

ВСУ планирует ударить комплексом «Точка-У» по беженцам на вокзале в Лозовой, чтобы затем обвинить в этом Россию. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев в пятницу, 15 апреля.

По его словам, для имитации удара якобы со стороны подконтрольной Вооруженным силам России и формированиям ДНР территории пуск ракет будет осуществлен со стороны населенного пункта Старомихайловка.

— Киевский режим готовит очередную чудовищную провокацию, аналогичную проведенной в Краматорске, для обвинения военнослужащих Российской Федерации в так называемых военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей, — заявил Мизинцев.

Генерал-полковник подчеркнул, что Россия не использует ракеты «Точка-У», их применяет только украинская армия, говорится в сообщении.

До этого Мизинцев сообщал, что власти Украины при поддержке Запада готовят акции с массовым уничтожением мирных жителей в Луганской народной республике, чтобы обвинить в этом Вооруженные силы России. Он добавил, что в Раговке под Киевом планируется провести постановочные съемки поиска и вскрытия мест массового захоронения мирных граждан, которых якобы убили военные из России.

Также стало известно, что украинские националисты в очередной раз реализовали провокацию в мариупольском порту и подожгли корабль управления «Донбасс».

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