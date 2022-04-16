Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

СМИ: Скрипку стоимостью 100 тысяч евро нашли возле мусорки в Париже

Юлия Курганова

В мире
СМИ: Скрипку стоимостью 100 тысяч евро нашли возле мусорки в Париже
Фото: pixabay.com

В Париже прохожая нашла у мусорных баков скрипку, которая стоит 100 тысяч евро. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщила французская газета Le Parisien.

В статье сказано, что ранее этот музыкальный инструмент украли у музыканта оркестра Елисейских полей Энрико Тедде. Владельца скрипки женщина нашла через интернет.

Она захотела остаться неизвестной и не приняла у музыканта вознаграждение. Но Тедде пригласил ее на майский концерт, который посвящен 30-летию оркестра, говорится в материале.

14 апреля сообщалось, что в Москве контролер помог обнаружить пассажира, который находится в федеральном розыске. Проверяя оплату проезда, контролер остановил пассажира, который разыскивался по статье 158 «Кража».

Читайте также:
Музыкальные инструменты Находки Париж
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отравление мечтой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Киночистилище для Чикатилища

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Они помогают победить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ле Пен Макрона не опередит

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Переломить ход специальной операции

Все мнения
О проекте