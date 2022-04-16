СМИ: Скрипку стоимостью 100 тысяч евро нашли возле мусорки в Париже

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В Париже прохожая нашла у мусорных баков скрипку, которая стоит 100 тысяч евро. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщила французская газета Le Parisien.

В статье сказано, что ранее этот музыкальный инструмент украли у музыканта оркестра Елисейских полей Энрико Тедде. Владельца скрипки женщина нашла через интернет.

Она захотела остаться неизвестной и не приняла у музыканта вознаграждение. Но Тедде пригласил ее на майский концерт, который посвящен 30-летию оркестра, говорится в материале.

14 апреля сообщалось, что в Москве контролер помог обнаружить пассажира, который находится в федеральном розыске. Проверяя оплату проезда, контролер остановил пассажира, который разыскивался по статье 158 «Кража».