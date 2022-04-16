«Побрякушки!»: Садальский поддержал слова Хаматовой о звании народной артистки

Фото: Youtube / Стас Садальский

На днях актриса Чулпан Хаматова заявила, что звание народной артистки РФ для нее ничего не значит. Многие коллеги тут же набросились на нее, мол, как она посмела такое сказать. А актер Станислав Садальский встал на защиту Хаматовой.

Он согласился с позицией актрисы. Артист тоже считает, что звания и титулы давно потеряли свою ценность.

— «Есть такая профессия — Родину защищать», — говорил герой Юматова в фильме «Офицеры». В наше время актуально звучит следующее: есть такая профессия — Родину расхищать. Чулпан на сто процентов права, награды обесценились. Побрякушки! — высказался Садальский в социальных сетях.

Артист отметил, что награды давно получают не за достижения в творчестве, а «по блату». Он заявил, что это смешно выглядит, сообщается в издании Starhit.

8 апреля Садальский отреагировал на слухи о своей эмиграции из России. На своей странице в социальных сетях он опубликовал снимок и подписал: «Станислав Садальский уедет из России в Белоруссию». В своем посте актер написал строчки, принадлежащие украинскому поэту Игорю Губерману — уроженцу Харькова.

В конце марта Чулпан Хаматова сообщила, что покинула Россию и пока не планирует возвращаться. Знаменитость переехала в Латвию. Актриса рассказала, что построила там дом, но как его содержать, «пока не придумала». Туда она переселилась после отпуска за границей.