Times: Британские инструкторы возобновили подготовку украинских войск в Киеве
Спецназовцы из Великобритании снова стали заниматься подготовкой украинских войск в Киеве и его окрестностях. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщила газета Times.
Офицеры двух батальонов украинских войск рассказали изданию, что на прошлой и позапрошлой неделях проходили военную подготовку под руководством инструкторов из Особой воздушной службы Великобритании.
Капитан Юрий Мироненко из батальона, который дислоцируется в Оболонском районе Киева, сообщил, что британские военные инструкторы приехали, чтобы обучить войска Украины использованию противотанковых ракет NLAW.
Журналисты Times напомнили, что в феврале британские военные инструкторы уехали с Украины.
В Министерстве обороны Великобритании изданию отказались подтверждать информацию о возвращении инструкторов.
Канада обучала представителей полка «Азов» (запрещен на территории РФ. — «МВ») в рамках тренировочной миссии UNIFIER на Украине, сообщила вчера радиостанция Radio-Canada. По данным этого СМИ, Канада с 2014 года потратила почти миллиард долларов на обучение украинских сил.