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Times: Британские инструкторы возобновили подготовку украинских войск в Киеве

Юлия Курганова

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Times: Британские инструкторы возобновили подготовку украинских войск в Киеве
Фото: mvs.gov.ua

Спецназовцы из Великобритании снова стали заниматься подготовкой украинских войск в Киеве и его окрестностях. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщила газета Times.

Офицеры двух батальонов украинских войск рассказали изданию, что на прошлой и позапрошлой неделях проходили военную подготовку под руководством инструкторов из Особой воздушной службы Великобритании.

Капитан Юрий Мироненко из батальона, который дислоцируется в Оболонском районе Киева, сообщил, что британские военные инструкторы приехали, чтобы обучить войска Украины использованию противотанковых ракет NLAW.

Журналисты Times напомнили, что в феврале британские военные инструкторы уехали с Украины.

В Министерстве обороны Великобритании изданию отказались подтверждать информацию о возвращении инструкторов.

Канада обучала представителей полка «Азов» (запрещен на территории РФ. — «МВ») в рамках тренировочной миссии UNIFIER на Украине, сообщила вчера радиостанция Radio-Canada. По данным этого СМИ, Канада с 2014 года потратила почти миллиард долларов на обучение украинских сил.

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