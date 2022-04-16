Москва стала лидером по качеству городской среды в России

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москва стала лидером среди российских городов по индексу качества городской среды по итогам 2021 года. В общей сложности столица набрала 293 балла из 360 возможных. Этот результат на пять баллов превышает показатели 2020 года.

— Первостепенное внимание уделяется вопросам обеспечения москвичей необходимыми ресурсами. За прошедшие 10 лет нам удалось совершить инженерную революцию и создать уникальную мощную систему бесперебойного ресурсоснабжения жителей и инфраструктуры, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он добавил, что в столице также реализуется самая масштабная в РФ программа капремонта жилых домов.

По словам главы департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, создание благоприятной среды является одной из главных задач городского развития.

В топ-5 крупнейших городов страны по качеству городской среды также вошли Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону, передали на официальном сайте мэра города.

По итогам прошлого года Москва оказалась в числе лидеров среди российских регионов по объему несырьевого неэнергетического экспорта в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), чей показатель превысил 34,5 миллиарда рублей. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.