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Народный календарь. Как правильно провести Вербное воскресенье, 17 апреля

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Как правильно провести Вербное воскресенье, 17 апреля
Фото: Pixabay

Вербное воскресенье (церковное название — Вход Господень в Иерусалим) — великий двунадесятый православный праздник. Он посвящен торжественному появлению Иисуса Христа в Иерусалиме накануне его мученических страданий и смерти. В этот день принято посещать богослужения, освящать в храмах вербные или ивовые ветви и украшать ими иконы в доме.

Вербное воскресенье в 2022 году отмечается 17 апреля. Дата каждый год меняется в зависимости от дня празднования Пасхи. Праздник отмечается за неделю до Пасхи, в шестое воскресенье Великого поста.

Название праздника Вербное воскресенье произошло от обычая освящать в этот день в церкви ветки вербы. Они символизируют пальмовые ветви, которыми иудеи приветствовали Иисуса в Иерусалиме. В России пальмы не растут, поэтому их заменили вербовыми ветками. Верба — первое растение, которое расцветает весной. Она олицетворяет пробуждение природы после зимнего сна и возрождение новой жизни.

Что можно и нельзя делать в Вербное воскресенье

В этот день запрещено выполнять работу по дому: убирать, стирать, мыть посуду. Нежелательно готовить горячие блюда, поэтому хозяйки стараются подготовить праздничные угощения для семьи заранее. Не рекомендуется шить, вязать, вышивать, а также расчесывать голову. Не разрешается заниматься тяжелым физическим трудом: колоть дрова, работать на огороде.

В этот праздник нельзя ссориться, нецензурно выражаться, желать зла, думать о плохом. Лучше воздержаться от просмотра телевизора, компьютерных игр, шумных застолий.

Православная церковь не запрещает крестить ребенка в Вербное воскресенье. Нужно только заранее договориться со священнослужителем о времени события и подготовить все необходимое для его проведения.

Вербное воскресенье приходится на период Великого поста, во время которого не рекомендуется устраивать пышные торжества. Если молодожены хотят скрепить свой любовный союз в этот день, следует ограничиться росписью в ЗАГСе и скромным отмечанием в узком кругу без мясных блюд и алкоголя.

Венчаться в этот день по уставу православной церкви запрещается, поскольку праздник выпадает на Великий пост. Исключением может стать лишь согласие архиерея, который правит церковью.

Приметы погоды:

Если земля поспела — взбивай гряды.

Много паутины — к хорошему, жаркому лету.

Верба зацвела — к теплому лету.

Ива распушилась — холодов больше не будет.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как правильно провести Вербное воскресенье, 17 апреля

Именины отмечают: Адриан, Вениамин, Георгий, Иосиф, Никита, Николай, Федор, Яков.

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