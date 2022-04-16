Московские врачи вылечили от коронавируса 824 человека за сутки

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столичные врачи за прошедшие 24 часа вылечили еще 824 человека от коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 16 апреля, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего от инфекции вылечили более 2,5 миллиона человек. За последние сутки в городе выявлено 634 новых случая COVID-19. Госпитализированными оказались 183 москвича. К аппаратам ИВЛ подключено 95 граждан.

В столице до минимума снизились показатели, связанные с госпитализацией жителей с коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 15 апреля, рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

В начале апреля Анастасия Ракова рассказала, что в столице выводят из работы с коронавирусной инфекцией более пяти тысяч коек. Большая часть из них будет законсервирована. В частности, это четыре резервных госпиталя и родеры на территории больниц.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что коронавирус станет последней пандемией в истории человечества. По его словам, пандемия ковида унесла жизни более шести миллионов человек, а также разрушила благополучие людей и работу системы здравоохранения.