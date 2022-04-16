Роддом больницы № 15 имени О. М. Филатова вернулся к обычному режиму работы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Роддом городской больницы № 15 имени О. М. Филатова вернулся к работе в штатном режиме. Впервые за два года в медучреждении снова принимают рожениц и беременных без коронавируса.

По словам главврача больницы Валерия Вечорко, за два года в роддоме появились на свет более 1,8 тысячи детей. Терапию на базе моноклональных вируснейтрализующих антител за это время получили около 700 женщин.

Теперь медпомощь роженицам с ковидом оказывают в спецотделениях Инфекционной клинической больницы № 2. Получить лечение препаратами из группы моноклональных антител можно будет в стационаре больницы № 52, передали на официальном сайте мэра Москвы.

В столице до минимума снизились показатели, связанные с госпитализацией жителей с коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 15 апреля, рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

В начале апреля Анастасия Ракова рассказала, что в столице выводят из работы с коронавирусной инфекцией более пяти тысяч коек. Большая часть из них будет законсервирована. В частности, это четыре резервных госпиталя и родеры на территории больниц.