Парк с футбольным полем появится вблизи Конакова

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Физкультурно-оздоровительный парк организуют рядом с деревней Конаково в поселении Михайлово-Ярцевском. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, парк расположится на площади 6,6 гектара — от реки Пахры до поселка Шишкин Лес.

На территории появится футбольное поле с трибунами, зоны для занятий спортом и беговые дорожки.

В рамках организации спортивного пространства специалисты будут использовать разные виды оборудования. При этом возведение капитальных строений не предусмотрено.

Новая зона станет частью развивающейся спортивной инфраструктуры в Новой Москве.

В марте мэр столицы Сергей Собянин осмотрел новый ледовый дворец «Арктика» в районе Ново-Переделкино на западе столицы. Строительство ледового комплекса стартовало в 2019 году и было завершено в августе прошлого года. В здании общей площадью порядка 13 тысяч квадратных метров разместили четыре ледовые арены, три спортивных зала, тренажерный зал, залы для игровых видов спорта и хореографии, а также 25-метровый бассейн с саунами и комфортными раздевалками.