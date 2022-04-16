Юных москвичей и их родителей пригласили на день открытых дверей «Москва на вырост»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 21с2 Карта всех событий

День открытых дверей «Москва на вырост» состоится в центре развития «Среда возможностей» 23 апреля. Начало запланировано на 14:00.

В мероприятии смогут принять участие дети в возрасте от 6 до 12 лет и их родители.

На первом этапе программы гостям проведут экскурсию по центру и расскажут о его работе. Далее участников ждут практические занятия и творческие мастер-классы. В рамках этих активностей дети смогут выявить у себя способности к той или иной профессии.

Дети в возрасте 6–9 лет смогут принять участие в играх по рисованию и робототехнике, а ребята в возрасте от 10 до 12 лет смогут создать свой мультипликационный фильм.

Для взрослых предусмотрена программа «Коучинг для родителей», в рамках которой состоится семинар «Образование будущего» о развитии детей.

Посетить мероприятие можно будет по адресу 1-й Красногвардейский проезд, дом 21, строение 2, этаж 4, подытожили на официальном сайте мэра Москвы.

До этого стало известно, что пятый краеведческий диктант «Московский код» в честь Дней исторического и культурного наследия стартовал в Москве в онлайн-режиме. Одной из площадок проведения диктанта впервые стал проект «Активный гражданин». Принять участие в акции все желающие смогут до 22 апреля. Москвичи смогут ответить на 20 вопросов об истории столицы.