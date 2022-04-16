Андрей Бочкарев: Отстойно-ремонтный корпус депо «Нижегородское» готов наполовину

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Некрасовская линия, метро Нижегородская Карта всех событий

Строительство отстойно-ремонтного корпуса электродепо «Нижегородское» завершено на 60 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 16 апреля.

— На территории электродепо «Нижегородское» сегодня развернуты работы сразу по второму, третьему, четвертому и пятому этапам строительства, — сказал он.

Заммэра отметил, что сейчас завершается реализация второго этапа, предусматривающего возведение энергетических объектов. В рамках третьего этапа на 75 процентов завершено строительство отстойно-ремонтного корпуса.

Данная стадия предполагает возведение всей основной инфраструктуры для ночного отстоя и обслуживания подвижных составов. На четвертом этапе проведут работы по строительству соединительной ветки между депо и железнодорожной инфраструктурой у станции «Москва — Товарная — Курская». Пятый этап, как уточняется, посвящен строительству проходной.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Некрасовка» готово более чем на 60 процентов.