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Правительство Великобритании продолжит поддержку Украины после включения английских политиков в «стоп-лист» России. Об этом сообщил британский представитель в субботу, 16 апреля.

— Мы по-прежнему полны решимости в нашей поддержке Украины, — цитирует чиновника РИА Новости.

До этого Министерство иностранных дел России запретило въезд на территорию страны ряду членов британского правительства. В список попали премьер-министр Борис Джонсон, глава британского МИД Лиз Трасс и министр обороны Бен Уоллес. Решение принято на фоне антироссийских действий со стороны Великобритании.

В марте Джонсон заявил, что для нанесения максимального экономического ущерба России Великобритания продолжит усиливать санкции против нее. Также премьер рассказал, что Британия продолжает обеспечивать Украину оружием.

До этого глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что помощь, которую западная сторона оказывает киевскому режиму, должна быть квалифицирована как соучастие Североатлантического альянса (НАТО) в военных преступлениях.