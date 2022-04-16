Италия закроет свои порты для российских судов с 17 апреля

Фото: Unsplash

Итальянские порты будут закрыты для судов из России с 17 апреля. Об этом сообщило местное издание Stampa в субботу, 16 апреля.

— С завтрашнего дня итальянские порты будут закрыты для российских судов. Запрет также будет распространяться на суда, сменившие флаг после 24 февраля, — передается в сообщении.

После завершения коммерческой деятельности судам, прибывшим из России, необходимо будет покинуть итальянские порты, сообщает РИА Новости.

5 апреля председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в рамках пятого пакета санкций будет введен запрет российским судам заходить в порты ЕС, за исключением случаев перевозки продуктов питания, сельскохозяйственной продукции и энергоносителей. Европейский союз запретит судам, принадлежащим Российской Федерации, заходить в порты ЕС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.