Около 300 человек приняли участие в субботнике в Московском зоопарке

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

В Московском зоопарке состоялся субботник, в котором приняли участие около 300 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова в субботу, 16 апреля.

— Весенний субботник — давняя и прекрасная традиция! Он объединяет людей, дарит ощущение чистоты, весеннего обновления и в очередной раз показывает всем, как важно ухаживать за городской территорией, за дачным участком, за лесом и полем — всегда думать о чистоте того места, где живете вы и будут жить ваши дети и внуки, — сказала представитель учреждения.

Акулова добавила, что субботник прошел по указанию мэра Москвы Сергея Собянина. Каждого участника мероприятия напоили теплым чаем и наградили экскурсией по зоопарку. Волонтеры смогли принять участие в уходе за территорией и посмотреть на местных обитателей, отметила директор зоосада.

16 апреля около 900 тысяч человек приняло участие в общегородском субботнике. Среди желающих нашлись дети и студенты. В этот же день более десяти тысяч сотрудников Дептранса Москвы вышли на субботник.