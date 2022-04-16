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Более десяти тысяч сотрудников Дептранса вышли на субботник в Москве

Лала Манушакян

Город
Более десяти тысяч сотрудников Дептранса вышли на субботник в Москве
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В подготовке города к весеннему сезону были задействованы порядка десяти тысяч специалистов Дептранса Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в субботу, 16 апреля.

— Станции, вестибюли, депо, парковки, спецстоянки, билетные автоматы, скамейки и поручни, газоны, транспортные парки и многие другие локации — все они стали чище и красивее, чтобы сделать ваши поездки еще приятнее, — сообщается в Telegram-канале департамента.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил об участии в общегородском субботнике порядка 900 тысяч добровольцев, в том числе школьников и студентов.

Уточняется, что общественное мероприятие контролируется городским штабом. При этом участникам выдали необходимый инвентарь, с помощью которого они очищают дворы, парки и территории объектов социальной сферы.

5 апреля председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый сообщил, что ежегодный субботник помогает объединять жителей Московской области и воспитывать уважение к своему дому, двору и городу.

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