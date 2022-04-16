Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Депутат МГД Орлов: Школьный исторический форум в Москве станет площадкой для развития талантов

Лала Манушакян

Город
Депутат МГД Орлов: Школьный исторический форум в Москве станет площадкой для развития талантов
Фото: duma.mos.ru
Россия, Москва, площадь Победы Карта всех событий

Площадкой для развития юных талантов и будущих педагогов станет Всероссийский исторический форум. Об этом сообщил депутат Московской городской думы, вице-спикер столичного парламента Степан Орлов в субботу, 16 апреля.

— Музей Победы в Москве примет 19 апреля участников первого всероссийского школьного исторического форума «Сила — в правде!». Он посвящен памятной дате — Дню единых действий в память о жертвах преступлений против советского народа, совершенных нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, — отметил парламентарий.

По словам Орлова, на форуме встретятся школьники из Волгоградской, Ростовской и Владимирской областей, а также Ставропольского края и других субъектов страны. У них появится возможность обсудить вопросы по сохранению истории страны, а также подискутировать на предложенную тему.

— Очень важно, чтобы сегодняшние дети понимали связь времен, могли своими глазами увидеть экспозиции ведущих музеев страны, побывали в столице, ощутили свою близость к истории нашего государства. Через личный опыт можно куда глубже прочувствовать, по-настоящему понять изучаемый предмет, — сказал Орлов.

Вице-спикер подчеркнул, что важно уметь видеть историю в перспективе и осознавать внесенный государством вклад в мировую историю. В нынешние времена, считает он, происходят события, которые определяют будущее России.

13 апреля в пресс-службе Музея Победы объявили о начале цикла открытых уроков, посвященных авиации времен Великой Отечественной войны, с сегодняшнего дня. Лекторы познакомят школьников и гостей музея с легендарными авиаконструкторами, героями-защитниками неба и расскажут о лучших самолетах войны.

Читайте также:
Мосгордума Образование Музей Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отравление мечтой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Киночистилище для Чикатилища

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Они помогают победить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ле Пен Макрона не опередит

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Переломить ход специальной операции

Все мнения
О проекте