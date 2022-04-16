Депутат МГД Орлов: Школьный исторический форум в Москве станет площадкой для развития талантов

Фото: duma.mos.ru

Россия, Москва, площадь Победы Карта всех событий

Площадкой для развития юных талантов и будущих педагогов станет Всероссийский исторический форум. Об этом сообщил депутат Московской городской думы, вице-спикер столичного парламента Степан Орлов в субботу, 16 апреля.

— Музей Победы в Москве примет 19 апреля участников первого всероссийского школьного исторического форума «Сила — в правде!». Он посвящен памятной дате — Дню единых действий в память о жертвах преступлений против советского народа, совершенных нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, — отметил парламентарий.

По словам Орлова, на форуме встретятся школьники из Волгоградской, Ростовской и Владимирской областей, а также Ставропольского края и других субъектов страны. У них появится возможность обсудить вопросы по сохранению истории страны, а также подискутировать на предложенную тему.

— Очень важно, чтобы сегодняшние дети понимали связь времен, могли своими глазами увидеть экспозиции ведущих музеев страны, побывали в столице, ощутили свою близость к истории нашего государства. Через личный опыт можно куда глубже прочувствовать, по-настоящему понять изучаемый предмет, — сказал Орлов.

Вице-спикер подчеркнул, что важно уметь видеть историю в перспективе и осознавать внесенный государством вклад в мировую историю. В нынешние времена, считает он, происходят события, которые определяют будущее России.

13 апреля в пресс-службе Музея Победы объявили о начале цикла открытых уроков, посвященных авиации времен Великой Отечественной войны, с сегодняшнего дня. Лекторы познакомят школьников и гостей музея с легендарными авиаконструкторами, героями-защитниками неба и расскажут о лучших самолетах войны.