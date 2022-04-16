Дерипаска предложил провести в России новую пенсионную реформу

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России нужная новая пенсионная реформа, а ее активы необходимо наполнять, чтобы для людей старше 45 лет был источник платежей. Об этом заявил бизнесмен Олег Дерипаска в субботу, 16 апреля.

— Сейчас пять-шесть компаний вместо одной крупной государственной гораздо лучше. И собственником ее, скорее всего, должен стать Пенсионный фонд, и, соответственно, должно быть профессиональное управление бумагами для получения дохода, чтобы мы не загоняли их в бюджет, — сказал предприниматель.

Он добавил, что на заключительном этапе системы деньги из бюджета должны передаваться в Пенсионный фонд в виде дотации, а затем в трансферт, за который заплатят граждане. Бизнесмен отметил, что подобный шаг нужно сделать уже сейчас.

Иначе власти, убежден предприниматель, на него никогда не решатся. Дерипаска отметил в интервью, что нужны пассивные доходы, которые позволят спокойно зарабатывать людям до 45 лет.

8 апреля Олег Дерипаска оценил сроки построения успешной экономики России. По его словам, на это может уйти до десяти лет. Он также отметил важность возвращения к рыночным отношениям.