Дерипаска оценил сроки построения успешной экономики в России

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На построение успешной экономики в России может уйти до 10 лет, но нужно развивать экспорт, найти новые рынки за ближайшие четыре–пять лет. Такое мнение высказал предприниматель Олег Дерипаска в пятницу, 8 апреля.

— Важный вопрос — закончить конфликты и иметь отправную точку, через 10 лет мы можем построить успешную экономику, как в 2007 году. Но нужно заниматься экспортом, — заявил он.

Дерипаска также отметил важность возврата к рыночным отношениям, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты вводят полные блокирующие санкции против Сбербанка России и «Альфа-Банка». Под рестрикции попали более двух третей российского банковского сектора (1,4 триллиона долларов активов).

8 апреля Совет директоров ЦБ на внеплановом заседании принял решение снизить ключевую ставку. Теперь она будет равна 17 процентам вместо прежних 20. Действовать новый показатель будет с понедельника, 11 апреля, передает «Царьград».

Аналитик и профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с «ВМ» назвал факторы, повлиявшие на укрепление курса рубля.