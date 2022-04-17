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Продуктовый инженер напомнил о бактериях, размножающихся в шоколаде и сыре

Егор Провоторов

Общество
Продуктовый инженер напомнил о бактериях, размножающихся в шоколаде и сыре
Фото: depositphotos

Продовольственные товары могут содержать в себе представителей до 15 различных групп пищевых бактерий, которые провоцируют появление более 250 заболеваний у людей, заявил в субботу, 16 апреля, глава Ассоциации продуктовых инженеров Абдуссамед Бойу.

Не так давно во Франции в замороженной пицце ученые обнаружили кишечную палочку, а в шоколаде — сальмонеллу, в сырах — листерию. У каждой разновидности бактерий имеются свои «предпочтения» для обитания в пищевых продуктах.

По этой причине все товары, которые не соответствуют установленным гигиеническим и санитарным нормам, находятся в зоне риска, передает ФАН.

Специалист отметил, что организм здорового человека легко справится с вышеуказанными бактериями, однако существуют и группы риска. К таким категориям можно отнести беременных женщин, пожилых людей, новорожденных детей и лиц со слабым иммунитетом.

На прошлой неделе врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Андрей Фарбер в интервью «ВМ» рассказал, что сальмонелла особенно опасна для детей из-за обезвоживания организма, а также для людей, имеющих проблемы с иммунитетом.

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