Диетолог Калинчев рассказал, с чего нужно начинать процесс похудения

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Успех в похудении на 80 процентов зависит от правильного питания человека и на 20 процентов от физических нагрузок. Если худеющий не скорректировал рацион, то он рискует только набрать вес. Об этом заявил врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.

Он призвал начинать похудение с коррекции питания, поскольку за счет увеличения аппетита человек будет больше есть после тренировочных занятий.

— У людей с лишним весом обычно плохой аппетит. Они едят мало на самом деле. Это заблуждение, что они едят много. Они едят мало и в этом вся проблема, — сказал специалист.

Диетолог отметил, что улучшенный аппетит может привести к перееданию. В особенности, если тренировка будет вечерней, то на ночь человек съест лишнего. Без коррекции рациона не будет успехов в похудении, резюмировал Калинчев в интервью Ura.ru.

В субботу, 16 апреля, нутрициолог, диетолог Наталья Ковальская назвала пять ключевых пунктов для составления ежедневного рациона людей в возрасте свыше 40 лет для того, чтобы долго сохранять здоровье.